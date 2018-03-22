День на Донбасі пройшов без обстрілів Повне перемир'я тримається вже другу добу

З початку доби на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу позицій українських військовослужбовців з боку бойовиків.

Фото: Андрій Попіль

Повне перемир'я тримається вже другу добу - в середу на Донбасі також не було жодного обстрілу, - повідомив штаб АТО. Чергове перемир'я було оголошено, починаючи з 5 березня. Нагадаємо, минулої доби, 21 березня, бойовики дотримувалися режиму всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін.



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