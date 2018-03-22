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День на Донбасі пройшов без обстрілів

Повне перемир'я тримається вже другу добу
З початку доби на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу позицій українських військовослужбовців з боку бойовиків.
День на Донбасі пройшов без обстрілів Фото: Андрій Попіль

Повне перемир'я тримається вже другу добу - в середу на Донбасі також не було жодного обстрілу, - повідомив штаб АТО.

Чергове перемир'я було оголошено, починаючи з 5 березня.

Нагадаємо, минулої доби, 21 березня, бойовики дотримувалися режиму всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін.
 

 

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22 03 2018 19:52
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