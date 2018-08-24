День Незалежності в Києві відсвяткували спокійно, – поліція

"На цей час більшість масових заходів, серед яких і футбольний матч, завершилися. Правоохоронці не допустили складних ситуацій та провокацій. Вже можна сказати, що заходи пройшли спокійно. Не зафіксовано надзвичайних подій та масових порушень правопорядку", – повідомив у п'ятницю 24 серпня ввечері начальник головного управління поліціі Києва Андрій Крищенко.

Правоохоронці продовжують нести службу з охорони громадського порядоку в посиленому режимі.