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День Незалежності в Києві відсвяткували спокійно, – поліція

Правоохоронці не зафіксували надзвичайних подій і масових порушень правопорядку
За інформацією правоохоронців, заходи до святкування Дня Незалежності в Києві, більшість із яких завершилася, пройшли спокійно.
День Незалежності в Києві відсвяткували спокійно, – поліція Фото: kyiv.npu.gov.ua

"На цей час більшість масових заходів, серед яких і футбольний матч, завершилися. Правоохоронці не допустили  складних ситуацій та провокацій. Вже можна сказати, що заходи пройшли спокійно. Не зафіксовано надзвичайних подій та масових порушень правопорядку", – повідомив у п'ятницю 24 серпня ввечері начальник головного управління поліціі Києва Андрій Крищенко.

Правоохоронці продовжують нести службу з охорони громадського порядоку в посиленому режимі.

Нагадаємо, в Києві пройшли урочистості з нагоди 27-річчя Незалежності та 100-річчя української державності. Військовий парад у центрі столиці став наймасштабнішим за останні роки.

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24 08 2018 22:56
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