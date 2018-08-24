CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа інформацією правоохоронців, заходи до святкування Дня Незалежності в Києві, більшість із яких завершилася, пройшли спокійно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
День Незалежності в Києві відсвяткували спокійно, – поліція
Правоохоронці не зафіксували надзвичайних подій і масових порушень правопорядку
Фото: kyiv.npu.gov.ua
"На цей час більшість масових заходів, серед яких і футбольний матч, завершилися. Правоохоронці не допустили складних ситуацій та провокацій. Вже можна сказати, що заходи пройшли спокійно. Не зафіксовано надзвичайних подій та масових порушень правопорядку", – повідомив у п'ятницю 24 серпня ввечері начальник головного управління поліціі Києва Андрій Крищенко.
Правоохоронці продовжують нести службу з охорони громадського порядоку в посиленому режимі.
Нагадаємо, в Києві пройшли урочистості з нагоди 27-річчя Незалежності та 100-річчя української державності. Військовий парад у центрі столиці став наймасштабнішим за останні роки.
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24 08 2018 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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