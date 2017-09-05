День Перемоги в Одесі: бійки та провокації, - ФОТО

День Перемоги в Одесі почався з офіційного покладання вінків до Вічного вогню. Були присутні губернатор Максим Степанов, мер Геннадій Труханов, нардепи Микола Скорик і Сергій Ківалов.

Пізніше на Алеї Слави з'явилися люди з портретами і радянською символікою. Під час акції "Безсмертний полк", в якій взяли участь не менше тисячі чоловік, відбулося кілька окремих інцидентів: словесних суперечок, що переросли в бійку між проукраїнськими і проросійськими активістами, інформує "Думская".



Фото: Думская



Фото: Думская



Фото: Думская



Фото: Думская

"Швидка допомога" забрала одну жінку, якій стало зле під час акції, але участі у бійках вона не брала. Поліція намагалася розділити кордоном учасників акції один від одного. 20 осіб були затримані. Представники патріотичних організацій відбили у "куликівців" прапор із зображенням палаючого Будинку профспілок, що ті принесли до пам'ятника Невідомому матросу. Зав'язалася невелика колотнеча, в якій ніхто серйозно не постраждав.

Нагадаємо, що у Дніпрі в результаті сутичок, які спричинені заходами з нагоди Дня Перемоги над нацизмом, затримано 15 людей, постраждали 8 учасників акцій і 6 поліцейських.

Окрім того, у Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами.

З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк".

А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.