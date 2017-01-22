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День Соборності на Донеччині відсвяткували "ланцюгом єднання" та величезним прапором України

В акції взяли участь понад 200 осіб
Понад 200 жителів Донеччини об'єдналися на честь Дня Соборності України в "живий ланцюг єднання" і розгорнули 35-метровий український прапор.
День Соборності на Донеччині відсвяткували "ланцюгом єднання" та величезним прапором України Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Акція, в якій взяли участь понад 200 осіб, відбулася на шляхопроводі, який з'єднує міста Покровськ і Мирноград, повідомляє Укрінформ.

Прийшли представники громадськості, різних підприємств і установ міст, а також поліцейські, військові, медики з військового госпіталю та взялися за руки, тримаючи жовто-блакитні прапори і символізуючи єднання всіх громадян України.

Крім того, учасники акції розгорнули 35-метровий прапор України.

Багато городян прийшли з невеликими плакатами, на яких на фоні кольорів українського прапора було написано – "Соборність. Свобода. Єдність", також на багатьох була зображена карта України з написом "Наша історія – Наша єдність".

Нагадаємо, у Києві в неділю, 22 січня, на мосту Патона створили "живий ланцюг" – символ єдиної України.

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22 01 2017 20:36
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