День Соборності на Донеччині відсвяткували "ланцюгом єднання" та величезним прапором України
Акція, в якій взяли участь понад 200 осіб, відбулася на шляхопроводі, який з'єднує міста Покровськ і Мирноград, повідомляє Укрінформ.
Прийшли представники громадськості, різних підприємств і установ міст, а також поліцейські, військові, медики з військового госпіталю та взялися за руки, тримаючи жовто-блакитні прапори і символізуючи єднання всіх громадян України.
Крім того, учасники акції розгорнули 35-метровий прапор України.
Багато городян прийшли з невеликими плакатами, на яких на фоні кольорів українського прапора було написано – "Соборність. Свобода. Єдність", також на багатьох була зображена карта України з написом "Наша історія – Наша єдність".
Нагадаємо, у Києві в неділю, 22 січня, на мосту Патона створили "живий ланцюг" – символ єдиної України.
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