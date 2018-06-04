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День в АТО: 16 обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранені

Бойовики застосовували озброєння, яке заборонене Мінськими угодами
У першу половину доби російсько-окупаційні війська не дотримувалися режиму "великоднього перемир'я".
День в АТО: 16 обстрілів, двоє бійців ЗСУ поранені Фото: з відкритих джерел

Станом на 18.00 зафіксовано 16 обстрілів українських позицій із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, а також стрілецької зброї противник обстріляв укріплення ЗСУ поблизу н.п. Валуйське. Крім цього, міномети калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберні кулемети ворог застосував по оборонцях Троїцького. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Луганського.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по українських позиціях в районі Авдіївки та Водяного, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - неподалік Мар’їнки. Також зі стрілецької зброї обстріляні захисники Красногорівки, Лебединського та двічі Павлополя, а снайперський вогонь - вівся поблизу Широкиного. 

Унаслідок ворожого вогню два українські захисники отримали поранення. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 27 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.

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06 04 2018 18:58
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