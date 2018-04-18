День в АТО: 20 обстрілів, поранено одного бійця ЗСУ
Станом на 18.00 зафіксовано 20 обстрілів українських опорних пунктів, передає прес-центр штабу АТО.
Зокрема, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти "Бутівка". 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та снайперську зброю агресор застосував поблизу Пісків.
Також з гранатометів противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Талаківки, Богданівки та Авдіївки. Крім цього, з озброєння БМП агресор обстріляв укріплення ЗСУ під Богданівкою, з великокаліберних кулеметів – поблизу Невельського і Талаківки, стрілецької зброї – в районі Лебединського, Мар’їнки, Верхньоторецького та Авдіївки, а неподалік Гнутового – вівся снайперський вогонь.
На Луганському напрямку бойовики застосували великокаліберні кулемети по українських позиціях під Новолуганським, а снайперську зброю – поблизу Майорська та Новгородського.
Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано кваліфіковану медичну допомогу.
Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 45 обстрілів українських позицій з боку терористів.
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