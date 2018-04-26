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День в АТО: 21 обстріл, поранено чотирьох бійців ЗСУ

Постраждалих воїнів доправлено до медичних установ
Від початку сьогоднішньої доби на лінії розмежування сторін бойовики російсько-окупаційних військ 21 раз відкривали вогонь по укріпленнях Збройних Сил України.
День в АТО: 21 обстріл, поранено чотирьох бійців ЗСУ Фото: з відкритих джерел

На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Новотроїцького. Крім цього, із мінометів калібру 120 та 82 мм агресор вів вогонь по опорних пунктах ЗСУ поблизу Лебединського, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї – неодноразово в районі Авдіївки, Мар’їнки, а також – Кам’янки, інформує прес-центр штабу АТО.

Великокаліберні кулемети бойовики застосували під Невельським і Талаківкою, стрілецьку зброю – в районі Ломакиного та Опитного, а неподалік Новомихайлівки – вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та протитанкової рушниці окупанти обстріляли укріплення ЗСУ поблизу Зайцевого.

Унаслідок бойових дій четверо українських захисників зазнали поранення. Постраждалих воїнів доправлено до медичних установ та надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого Донецької області.

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26 04 2018 18:56
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