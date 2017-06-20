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День в АТО: 8 обстрілів, втрат протягом дня не було

Порушення незаконними збройними формування умов припинення вогню відбулись тільки на Приморському та Луганському напрямках
Від початку доби проросійські бойовики 8 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України.
День в АТО: 8 обстрілів, втрат протягом дня не було Фото: e-news.su

Як повідомляє прес-центр АТО, жодного факту використання бойовиками забороненого Мінськими угодами артилерійського озброєння у вівторок не було.

Порушення незаконними збройними формування умов припинення вогню відбулись тільки на Приморському та Луганському напрямках. В результаті бойових дій жоден український захисник не постраждав.

На Приморському напрямку бойовики 5 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Зокрема, з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї стріляли по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Павлополя й Новомихайлівки, а з великокаліберних кулеметів - в районі Мар'їнки й Талаківки.

"Луганський напрямок. Всі три ворожі обстріли на цій частині фронту ще до світанку відбулись неподалік від Новоолександрівки. Там бойовики використовували великокаліберні кулемети та зенітну установку", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що за інформацією голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі на цей момент перебуває до 4 тис. російських військових, без урахування найманців, які воюють за гроші.

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20 06 2017 20:53
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