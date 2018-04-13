Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

День в АТО: бойовики 20 разів обстріяли позиції ЗСУ

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав
Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 20 обстрілів українських опорних пунктів.
День в АТО: бойовики 20 разів обстріяли позиції ЗСУ Фото: з відкритих джерел

Агресор продовжує застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю, передає прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Луганському напрямку із 120 та 82 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по укріпленнях ЗСУ під Троїцьким. Також міномети калібру 82 мм ворог застосував в районі Кримського, а великокаліберні кулемети – поблизу Світлодарська.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів обстріляні захисники Опитного та Кам’янки. Крім цього, з гранатометів вогонь вівся по укріпленнях ЗСУ поблизу Водяного, Авдіївки, Кам’янки, Лебединського та Богданівки, з великокаліберних кулеметів – неподалік Павлополя, Невельського і Мар’їнки, а з озброєння БМП – в районі Богданівки. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили оборонці Кам’янки, Лебединського та Павлополя, а по захисниках Авдіївки – вівся снайперський вогонь.

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.

Нагадаємо, що за минулу добу, 12 квітня, бойовики 66 разів обстріляли позиції сил АТО – загинув 1 український військовий, ще 1 – отримав поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2018 18:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.