День в АТО: бойовики 20 разів обстріяли позиції ЗСУ

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 20 обстрілів українських опорних пунктів.

Агресор продовжує застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю, передає прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Луганському напрямку із 120 та 82 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по укріпленнях ЗСУ під Троїцьким. Також міномети калібру 82 мм ворог застосував в районі Кримського, а великокаліберні кулемети – поблизу Світлодарська.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів обстріляні захисники Опитного та Кам’янки. Крім цього, з гранатометів вогонь вівся по укріпленнях ЗСУ поблизу Водяного, Авдіївки, Кам’янки, Лебединського та Богданівки, з великокаліберних кулеметів – неподалік Павлополя, Невельського і Мар’їнки, а з озброєння БМП – в районі Богданівки. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили оборонці Кам’янки, Лебединського та Павлополя, а по захисниках Авдіївки – вівся снайперський вогонь.

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.

Нагадаємо, що за минулу добу, 12 квітня, бойовики 66 разів обстріляли позиції сил АТО – загинув 1 український військовий, ще 1 – отримав поранення.