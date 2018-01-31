День в АТО: бойовики двічі порушили перемир'я, один боєць ЗСУ загинув
На Донецькому напрямку ворог, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, вів вогонь по позиціях ЗСУ у передмісті Авдіївки. На Приазов’ї, зі стрілецької зброї, противник здійснював провокації поблизу Павлополя, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку порушень режиму тиші не було. Цей час українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, ефективно використали для укріплення позицій.
Загалом, від початку доби, зафіксовано два обстріли опорних пунктів сил АТО з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок одного з ворожих обстрілів загинув український воїн.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців отримали поранення, один військовий загинув.
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