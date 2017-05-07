День в АТО: бойовики не порушували режим "тиші" лише на Луганському напрямку

Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Підрозділи російсько-окупаційних військ та підконтрольні їм бандформування на сході України продовжують порушувати домовленості щодо незастосування зброї.

Хоч кількість ворожих обстрілів, у порівнянні із середньостатистичними показниками минулих тижнів, відносно зменшилась, ворог все ж продовжує марні спроби спровокувати українських захисників на порушення перемир'я, інформує прес-центр штабу АТО.

Сьогодні окупанти 5 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України. Зокрема, під час одного з таких обстрілів бойовики знову застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети. Режим "тиші" російські найманці сьогодні не порушували лише на Луганському напрямку

Приморський напрямок. На цій частині фронту проросійські бандформування утримувались від застосовували зброї аж до другої половини дня. Втім, по обіді противник не втримався й обстріляв наші опорні пункти в районі Широкиного та Лебединського з гранатометів.

Донецький напрямок. Саме на цій ділянці лінії бойового зіткнення російсько-терористичні бандформування сьогодні знову застосували заборонену артилерію. Так, близько 11.00 години бойовики з околиць тимчасово окупованого Донецька накрили вогнем зі 120-мм мінометів позиції українських воїнів поблизу Пісків. Окрім того, на світанку та по обіді противник обстрілював бійців сил АТО, котрі тримають оборону у передмісті Авдіївки, з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Там же українських воїнів намагався поцілити ворожий снайпер.

Ніхто з військовослужбовців ЗС України внаслідок ворожих обстрілів сьогодні не постраждав.

Нагадаємо, у зоні АТО протягом минулої доби терористи 22 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.