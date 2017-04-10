День в АТО: бойовики не припиняють застосовувати міномети
Водночас, ворог й надалі не припиняє застосовувати міномети. Так, близько 3 ночі окупанти били з мінометів калібру 82 міліметри по наших позиціях у районі Гнутового, що на Приморському напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.
Також під вогнем з гранатометів і стрілецької зброї противника, сьогодні вдень опинились укріплення української армії біля Красногорівки.
На Донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли наших захисників біля Зайцевого. А автоматичні гранатомети противник застосовував на підступах до Опитного.
У відповідь на майже кожну провокацію українські військові відкривали жорсткий вогонь на придушення збройної активності ворога. З опівночі втрат серед наших бійців немає.
Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа