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День в АТО: бойовики не припиняють застосовувати міномети

З опівночі втрат серед наших бійців немає
У районі проведення АТО, після вчорашньої активізації, сьогодні кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних угруповань дещо зменшилась.
День в АТО: бойовики не припиняють застосовувати міномети Фото: Forbes

Водночас, ворог й надалі не припиняє застосовувати міномети. Так, близько 3 ночі окупанти били з мінометів калібру 82 міліметри по наших позиціях у районі Гнутового, що на Приморському напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.

Також під вогнем з гранатометів і стрілецької зброї противника, сьогодні вдень опинились укріплення української армії біля Красногорівки.

На Донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли наших захисників біля Зайцевого. А автоматичні гранатомети противник застосовував на підступах до Опитного.

У відповідь на майже кожну провокацію українські військові відкривали жорсткий вогонь на придушення збройної активності ворога. З опівночі втрат серед наших бійців немає.

Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі.

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04 10 2017 18:35
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