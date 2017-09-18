День в АТО: двоє українських захисників отримали кульові поранення
Російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли наших позицій на Донецькому і Приморському напрямках, інформує прес-центр штабу АТО.
Так, з гранатометів двічі бойовики били по українських опорних пунктах на підступах до Водяного. А великокаліберні кулемети ворога працювали неподалік Новомихайлівки.
З цієї ж зброї на Донецькому напрямку противник відкривав вогонь у районі Авдіївської промзони. А близько 12 години під час обстрілу нашого опорного пункту з гранатомету, великокаліберного кулемету і стрілецької зброї біля Верхньоторецького отримали кульові поранення двоє українських захисників.
Загалом від опівночі російські окупанти 7 разів порушили перемир’я. На більшу половину обстрілів сили АТО відповідали щільним вогнем, адже в ситуаціях, коли є пряма загроза життю, військовослужбовці мають право на застосування зброї.
Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі.
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