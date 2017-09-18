День в АТО: двоє українських захисників отримали кульові поранення

Бойовики з гранатометів двічі били по українських опорних пунктах на підступах до Водяного

Сьогодні у зоні проведення АТО на Донбасі ситуація залишалась напруженою.

Російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли наших позицій на Донецькому і Приморському напрямках, інформує прес-центр штабу АТО.

Так, з гранатометів двічі бойовики били по українських опорних пунктах на підступах до Водяного. А великокаліберні кулемети ворога працювали неподалік Новомихайлівки.

З цієї ж зброї на Донецькому напрямку противник відкривав вогонь у районі Авдіївської промзони. А близько 12 години під час обстрілу нашого опорного пункту з гранатомету, великокаліберного кулемету і стрілецької зброї біля Верхньоторецького отримали кульові поранення двоє українських захисників.

Загалом від опівночі російські окупанти 7 разів порушили перемир’я. На більшу половину обстрілів сили АТО відповідали щільним вогнем, адже в ситуаціях, коли є пряма загроза життю, військовослужбовці мають право на застосування зброї.

Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі.