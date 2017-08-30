День в АТО: напружена ситуація зберігається в Авдіївській промзоні

На мапі Донецької та Луганської областей у зоні проведення АТО залишається лише декілька точок, де зберігається напруження і противник продовжує провокативні обстріли.

"Насамперед це Авдіївська промзона. Тут від опівночі бойовики 4 рази відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння. А близько 14 години злочинці неприцільно випустили 2 міни калібру 82 міліметри по одному з наших опорних пунктів. Також сьогодні російські найманці декілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік шахти Бутівка", - інформує прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку зафіксований лише один провокативний обстріл. Близько 13 години противник випустив 4 міни калібру 82 міліметри та бив з гранатомету на підступах до Мар’їнки.

На Луганському напрямку повністю зберігався режим тиші.

"Порівнюючи кількість вогневих провокацій ворога за останні декілька днів з початком місяця, можна зробити висновок, що динаміка зменшення обстрілів у період нового етапу перемир’я позитивна.

У свою чергу, командування українських частин і підрозділів на лінії розмежування робить все, аби унеможливити активне вогневе протистояння. Ми готові до мирного діалогу. Водночас, у разі загострення обстановки, Збройні Сили України мають достатньо сил і засобів, аби гідно відповісти ворогу у разі наступальних дій та агресивних обстрілів наших позицій", - йдеться в повідомленні штабу АТО.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики на Донбасі 21 раз відкривали вогонь, постраждалих серед українських військових немає.