День в АТО: один український воїн отримав поранення

Найбільш гаряче було на Донецькому напрямку

Черговий день у районі проведення АТО відзначився ескалацією конфлікту з боку окупаційних угруповань.

"Як і попередні дні найбільш гаряче було на Донецькому напрямку, де зафіксовано 18 обстрілів із 22 збройних провокацій від початку доби", - інформує прес-центр штабу АТО.

Так, бойовики 5 разів із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по оборонцях Авдіївки. З цієї ж зброї ворог тричі обстрілював наші позиції у районі шахти Бутівка.

"Бійці АТО жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння. У результаті одного з таких протистоянь отримав поранення один український воїн. Крім того, сьогодні тричі під вогнем окупантів опинились опорні пункти сил АТО біля Пісків, двічі – неподалік Новгородського", - йдеться в повідомленні.

На Приморському напрямку загарбники випустили 4 міни калібру 82 міліметри неподалік Гнутового. А під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти біля Павлополя та Широкиного.

Нагадаємо, що за минулу добу незаконні збройні формування 44 рази порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій загинули двоє українських воїнів, ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості.