День в АТО: один військовий ЗСУ зазнав поранення

Його оперативно було доставлено до військово-медичної установи та зараз надається лікарська допомога

Упродовж чергового дня в зоні проведення АТО не було зафіксовано повного дотримання режиму припинення вогню.

Бойовики російсько-окупаційних військ здійснили один обстріл у бік українських захисників, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь по позиціях ЗСУ зі стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. У результаті цього обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно було доставлено до військово-медичної установи та зараз надається лікарська допомога.

Нагадаємо, що минулої доби у зоні АТО було зафіксовано три обстріли українських позицій з боку терористів.