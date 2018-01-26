Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

День в АТО: один військовий ЗСУ зазнав поранення

Його оперативно було доставлено до військово-медичної установи та зараз надається лікарська допомога
Упродовж чергового дня в зоні проведення АТО не було зафіксовано повного дотримання режиму припинення вогню.
День в АТО: один військовий ЗСУ зазнав поранення Фото: ivbogdan.com

Бойовики російсько-окупаційних військ здійснили один обстріл у бік українських захисників, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь по позиціях ЗСУ зі стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. У результаті цього обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно було доставлено до військово-медичної установи та зараз надається лікарська допомога.

Нагадаємо, що минулої доби у зоні АТО було зафіксовано три обстріли українських позицій з боку терористів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2018 18:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.