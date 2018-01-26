НОВИНИУпродовж чергового дня в зоні проведення АТО не було зафіксовано повного дотримання режиму припинення вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
День в АТО: один військовий ЗСУ зазнав поранення
Його оперативно було доставлено до військово-медичної установи та зараз надається лікарська допомога
Фото: ivbogdan.com
Бойовики російсько-окупаційних військ здійснили один обстріл у бік українських захисників, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку противник вів вогонь по позиціях ЗСУ зі стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. У результаті цього обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно було доставлено до військово-медичної установи та зараз надається лікарська допомога.
Нагадаємо, що минулої доби у зоні АТО було зафіксовано три обстріли українських позицій з боку терористів.
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26 01 2018 18:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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