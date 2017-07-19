День в АТО: український військовий отримав смертельне кульове поранення
З опівночі і до 18 години найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. О 12 та 14 годині наші позиції поблизу Павлополя бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та гранатомету, інформує прес-центр штабу АТО.
Близько опівдня, по Мар’їнці працював ворожий снайпер. Внаслідок обстрілу отримав смертельне кульове поранення військовослужбовець сил АТО. Також ворожий снайпер вів вогонь по Новотроїцькому, а о 15.10 злочинці обстріляли це ж селище з озброєння БМП.
На Донецькому напрямку, вночі, бойовики били з міномету калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів по українських захисників під Авдіївкою. А по шахті Бутівка вели вогонь із гранатометів і стрілецької зброї.
Загалом з початку доби банд формування сім разів порушили перемир’я. Сили АТО чотири рази відкривали вогонь у відповідь.
Аналізуючи ситуацію вздовж лінії розмежування за попередні дні, можна зробити висновки, що у світлу пору доби, коли активно працюють спостерігачі бойовики зменшують кількість обстрілів. Уночі, ворог активізує провокативний вогонь і явно намагається втягнути сили АТО у збройне протистояння.
Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення АТО загинули двоє українських військовослужбовців, ще четверо військових зазнали поранень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа