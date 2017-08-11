День в АТО: внаслідок вогневого протистояння з бойовиками загинув український військовий

Ще один боєць був поранений

Від опівночі у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою українською армією.

Російсько-окупаційні угруповання не припиняли обстріли наших опорних пунктів фактично уздовж усієї лінії розмежування, інформує прес-центр штабу АТО.

Так, неподалік Донецька окупанти випустили щонайменше 16 мін калібру 82-міліметри по оборонцях Авдіївки та Пісків. Крім того, озброєння БПМ ворог застосовував біля Зайцевого. А близько опівдня, унаслідок вогневого протистояння з противником отримав смертельне поранення один наш військовослужбовець.

На Луганському напрямку під вогнем зі 120-міліметрових мінометів опинились укріплення сил АТО на околицях Кримського. Також двічі під обстріли загарбників потрапили підступи до Трьохізбенки.

А близько 10 години ранку у результаті вогневої провокації із застосуванням гранатометів, отримав поранення боєць Збройних Сил України.

На Приморському напрямку бойовики застосовували протитанковий гранатомет біля Новотроїцького, а озброєння БМП неподалік Водяного.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 10 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 6 разів вогнем із піхотного озброєння примушували ворога до миру.

Нагадаємо, що за минулу добу терористи 17 разів порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій загинули двоє наших військових, ще двоє отримали бойові травми, один був поранений.