День в АТО: зафіксовано єдиний обстріл поблизу селища Водяне
Єдиний обстріл наших позицій зафіксований вночі поблизу селища Водяне, що на Приморському напрямку. Тут російські окупанти близько години били з гранатометів та великокаліберних кулеметів, інформує прес-центр штабу АТО.
Водночас, на тимчасово окупованих територіях бойовики й надалі продовжують тотальну мілітаризацію Донбасу. Так, нещодавно російські найманці розпочали командно-штабні навчання так званих 1 та 2 армійських корпусів, які проводяться на єдиному оперативному фоні, за єдиним замислом із стратегічним командно-штабним навчанням збройних сил РФ “Запад-2017”.
На початку цих навчань зафіксовані кричущі факти крадіжок військового майна бойовиками. Зокрема, за оперативними даними, під час руху колони техніки 2 окремої мотострілецької бригади раптово закінчилось пальне у більшості бойових машин.
У результаті, заходи з висування техніки бригади на полігон було призупинено і розпочато розслідування щодо встановлення винних у розкраданні пального.
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики з окупованих територій Донбасу 23 рази порушили режим припинення вогню.
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