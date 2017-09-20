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День в АТО: зафіксовано єдиний обстріл поблизу селища Водяне

На тимчасово окупованих територіях бойовики й надалі продовжують тотальну мілітаризацію
Упродовж чергового дня у районі проведення АТО майже повністю зберігався режим тиші.
День в АТО: зафіксовано єдиний обстріл поблизу селища Водяне Фото: EPA/UPG

Єдиний обстріл наших позицій зафіксований вночі поблизу селища Водяне, що на Приморському напрямку. Тут російські окупанти близько години били з гранатометів та великокаліберних кулеметів, інформує прес-центр штабу АТО.

Водночас, на тимчасово окупованих територіях бойовики й надалі продовжують тотальну мілітаризацію Донбасу. Так, нещодавно російські найманці розпочали командно-штабні навчання так званих 1 та 2 армійських корпусів, які проводяться на єдиному оперативному фоні, за єдиним замислом із стратегічним командно-штабним навчанням збройних сил РФ “Запад-2017”. 

На початку цих навчань зафіксовані кричущі факти крадіжок військового майна бойовиками. Зокрема, за оперативними даними, під час руху колони техніки 2 окремої мотострілецької бригади раптово закінчилось пальне у більшості бойових машин.

У результаті, заходи з висування техніки бригади на полігон було призупинено і розпочато розслідування щодо встановлення винних у розкраданні пального.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики з окупованих територій Донбасу 23 рази порушили режим припинення вогню.

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20 09 2017 18:55
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