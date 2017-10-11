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День в зоні АТО: Бойовики обстріляли околиці Пісків з танку та мінометів

Російські найманці й надалі порушують мирні домовленості
На Донбасі з початку п’ятниці, 10 листопада, російсько-окупаційні війська 16 разів порушили перемир’я, у результаті один український військовий отримав поранення.
День в зоні АТО: Бойовики обстріляли околиці Пісків з танку та мінометів Фото: bykvu.com

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, майже на кожен обстріл бійці Збройних сил України відповідали вогнем із піхотного озброєння.

На Луганському напрямку проросійські бойовики чотири рази били по опорних пунктах сил АТО біля Кримського та Луганського зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів.

На Маріупольському напрямку з аналогічної зброї найманці вели вогонь у районі Гнутового та Водяного. Біля Авдіївки та Пісків окупанти випустили понад 50 мін 82-го калібру та більше 20 мін 120-го. Унаслідок одного з цих обстрілів був поранений військовослужбовець.

Крім того, бойовики застосували озброєння БПМ, зенітну установку та танк проти оборонців Пісків. Загалом противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях міста.

Нагадаємо, що 9 листопада було зафіксовано 19 обстрілів українських позицій з боку терористів. Внаслідок бойових дій двоє українських військових були поранені.

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10 11 2017 21:36
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