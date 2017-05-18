День вишиванки у Верховній Раді, - ФОТОРЕПОРТАЖ
Світлини розмістила на своїй сторінці у Facebook віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.
"Ось до яких акробатичних трюків вдаються фотографи, аби всі депутати потрапили в кадр", - написала вона.
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Зазначимо, День вишиванки в Україні святкують, починаючи з 2006 року. Дата проведення — щороку в третій четвер травня (будній день).
Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 18 травня, відмовилася рекомендувати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) ввести персональні санкції проти колишнього президента Віктора Януковича та його оточення.
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