День вишиванки у Верховній Раді, - ФОТОРЕПОРТАЖ

День вишиванки в Україні святкують, починаючи з 2006 року

Депутати Верховної Ради України приєдналися до святкування Дня вишиванки.

Світлини розмістила на своїй сторінці у Facebook віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

"Ось до яких акробатичних трюків вдаються фотографи, аби всі депутати потрапили в кадр", - написала вона.



Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko



Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko



Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko



Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko



Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko



Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Зазначимо, День вишиванки в Україні святкують, починаючи з 2006 року. Дата проведення — щороку в третій четвер травня (будній день).

Нагадаємо, Верховна Рада в четвер, 18 травня, відмовилася рекомендувати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) ввести персональні санкції проти колишнього президента Віктора Януковича та його оточення.