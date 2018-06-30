День Збройних сил Британії проведуть у Солсбері через отруєння Скрипаля

День Збройних сил Британії у 2019 році проведуть у Солсбері, щоб вшанувати містечко, яке боролося з наслідками отруєння нервово-паралітичною речовиною екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля та його доньки.

"Відповідь військових на атаку нервово-паралітичною речовиною гідна відзнаки", - заявила прем’єр-міністерка Британії Тереза Мей, повідомляє The Guardian.

"Провівши тут День Збройних сил наступного року, ми також відзначимо величезну стійкість та дух Солсбері і продемонструємо, що воно відкрите для бізнесу. Це чудове місто, багате на військову історію, є прекрасним місцем для відвідування" - резюмувала міністерка.

Також у Солсбері відбудуться міжнародні спортивні змагання "Ігри Нескорених - 2019" для поранених, травмованих та хворих службових службовців та ветеранів з понад десятка країн, зокрема й України.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Також, розслідування отруєння Скрипалів обійшлося поліції Великої Британії у $10 млн.