Деніел Крейг отримає 47 млн за два фільми про Бонда, - ЗМІ
Деніел Крейг. який зіграв у чотирьох фільмах про Джеймса Бонда, може отримати 47 млн фунтів за два нові фільми про агента 007.
Про це пише Mirror.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Рішення артиста повернутися у бондіану може здатися несподіваним для його прихильників, оскільки раніше Крейг говорив, що не зацікавлений у цій ролі. Коментарів з боку представників актора не надходило.
Чутки про гонорари Крейга у бондіані з'являються не уперше. Наприклад, повідомлялося, що артист відмовився від 68 млн фунтів, запропонованих за два нові фільми про Бонда.
Також повідомлялося, що Крейгу запропонували 150 млн за два фільми про Джеймса Бонда.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли вийде наступний фільм про агента 007.
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