ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїнський омбудсмен Людмила Денісова зустрілася у Москві з активістами та правозахисниками, які підтримують полонених українських моряків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Денісова: Активісти в Москві зібрали півмільйона для полонених українських моряків
Батьки моряків подякували активістам і правозахисникам за допомогу і підтримку
Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua
"Активісти повідомили мені і родичам, що вони зібрали понад півмільйона рублів, на які військовополоненим купили одяг, їжу та предмети першої необхідності", - повідомила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
"Правозахисники влаштовують пікети, передають листи та посилки від рідних. Батьки подякували активістам і правозахисникам за допомогу та підтримку", - додала вона.
Нагадаємо, що російська омбудсмен відправила Денісовій SMS, в якій повідомила про скасування зустрічі.
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