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Денісова: Активісти в Москві зібрали півмільйона для полонених українських моряків

Батьки моряків подякували активістам і правозахисникам за допомогу і підтримку
Український омбудсмен Людмила Денісова зустрілася у Москві з активістами та правозахисниками, які підтримують полонених українських моряків.
Денісова: Активісти в Москві зібрали півмільйона для полонених українських моряків Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

"Активісти повідомили мені і родичам, що вони зібрали понад півмільйона рублів, на які військовополоненим купили одяг, їжу та предмети першої необхідності", - повідомила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"Правозахисники влаштовують пікети, передають листи та посилки від рідних. Батьки подякували активістам і правозахисникам за допомогу та підтримку", - додала вона.

Нагадаємо, що російська омбудсмен відправила Денісовій SMS, в якій повідомила про скасування зустрічі.

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15 01 2019 09:12
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