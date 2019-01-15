Денісова: Активісти в Москві зібрали півмільйона для полонених українських моряків

Батьки моряків подякували активістам і правозахисникам за допомогу і підтримку

Український омбудсмен Людмила Денісова зустрілася у Москві з активістами та правозахисниками, які підтримують полонених українських моряків.

"Активісти повідомили мені і родичам, що вони зібрали понад півмільйона рублів, на які військовополоненим купили одяг, їжу та предмети першої необхідності", - повідомила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"Правозахисники влаштовують пікети, передають листи та посилки від рідних. Батьки подякували активістам і правозахисникам за допомогу та підтримку", - додала вона.

Нагадаємо, що російська омбудсмен відправила Денісовій SMS, в якій повідомила про скасування зустрічі.