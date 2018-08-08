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Денісова готова обговорити з Москальковою будь-які умови обміну Сенцова

Денісова просить відповідальних осіб Російської Федерації якнайшвидше надати літак на перевезення Сенцова у будь-яку лікарню
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова готова обговорити з російським омбудсменом Тетяною Москальковою та головою Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при Президентові РФ Михайлом Федотовим будь-які умови обміну засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.
Денісова готова обговорити з Москальковою будь-які умови обміну Сенцова Людмила Денісова. Фото: slovoidilo.ua

"Я звертаюся до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при Президентові РФ Михайла Федотова обговорити будь-які умови обміну, тільки б врятувати Олега Сенцова. Йому терміново необхідна належна медична допомога. Я готова вилетіти негайно", - написала Денісова у Facebook.

Також Денісова просить відповідальних осіб Російської Федерації якнайшвидше надати літак на перевезення Сенцова у будь-яку лікарню, в якій зможуть надати необхідну медичну допомогу.

Денісова зазначила, що не може довіряти заявленій раніше інформації про те, що Сенцов перебуває "у стабільному стані".

Як відомо, сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що отримала лист від українця. У цьому листі Сенцов повідомив, що "він майже не встає і кінець близький". Водночас в офісі російського омбудсмена стверджують, що стан здоров'я Сенцова відносно стабільний.

 

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08 08 2018 20:54
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