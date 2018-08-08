Денісова готова обговорити з Москальковою будь-які умови обміну Сенцова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова готова обговорити з російським омбудсменом Тетяною Москальковою та головою Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при Президентові РФ Михайлом Федотовим будь-які умови обміну засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

"Я звертаюся до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при Президентові РФ Михайла Федотова обговорити будь-які умови обміну, тільки б врятувати Олега Сенцова. Йому терміново необхідна належна медична допомога. Я готова вилетіти негайно", - написала Денісова у Facebook.

Також Денісова просить відповідальних осіб Російської Федерації якнайшвидше надати літак на перевезення Сенцова у будь-яку лікарню, в якій зможуть надати необхідну медичну допомогу.

Денісова зазначила, що не може довіряти заявленій раніше інформації про те, що Сенцов перебуває "у стабільному стані".