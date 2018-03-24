Денісова особисто контролюватиме дотримання конституційних прав заарештованої Савченко
Таке рішення Денісова прийняла після винесення судом рішення у справі нардепа.
"Під час затримання Надії Савченко були порушені вимоги чинного законодавства. Даний факт... підтверджений рішенням слідчого судді в ході судового засідання. Він звільнив у залі суду позбавлену свободи Надію Савченко", - повідомляє прес-служба омбудсмена.
Водночас омбудсмен підкреслила, що суд задовольнив клопотання слідчого СБУ про обрання Савченко запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
"Враховуючи ситуацію, я особисто як уповноважений з прав людини в подальшому буду здійснювати контроль за додержанням конституційних прав Надії Савченко", - повідомила Денісова.
Нагадаємо, Верховна Рада кілька днів тому дала згоду на зняття з позафракційного народного депутата Надії Савченко недоторканності, а також схвалила її затримання і арешт. Напередодні суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.
Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.
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