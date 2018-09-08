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Російський омбудсмен вислала свіжі фото Сенцова

Олег Сенцов голодує вже 88 день
Уповноважений президента з прав людини Людмила Денісова оприлюднила три свіжі фото політв’язня Кремля режисере Олега Сенцова.
Російський омбудсмен вислала свіжі фото Сенцова Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

Фото розміщені на сторінці Facebook Денісової.

"Тільки-но від Уповноваженого РФ надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивитися телевізор, читає книжки, пише щось час від часу. Всі, цитую, дивуються, як він витримує, стан його задовільний", - написала Денісова.


Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Вона додала, що на питання, чи можна оприлюднити фото, їй відповіли, що коли у Сенцова питали про дозвіл зробити фото, то він розумів, що люди хвилюються за нього. 


Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Нагадаємо, що Олег Сенцов голодує в російській тюрмі вже 88 день.

Раніше, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

  

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09 08 2018 18:12
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