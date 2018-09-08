Російський омбудсмен вислала свіжі фото Сенцова

Уповноважений президента з прав людини Людмила Денісова оприлюднила три свіжі фото політв’язня Кремля режисере Олега Сенцова.

Фото розміщені на сторінці Facebook Денісової.

"Тільки-но від Уповноваженого РФ надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивитися телевізор, читає книжки, пише щось час від часу. Всі, цитую, дивуються, як він витримує, стан його задовільний", - написала Денісова.



Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Вона додала, що на питання, чи можна оприлюднити фото, їй відповіли, що коли у Сенцова питали про дозвіл зробити фото, то він розумів, що люди хвилюються за нього.



Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Нагадаємо, що Олег Сенцов голодує в російській тюрмі вже 88 день.