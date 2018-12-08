Денісова про затримання російського судна у Херсоні: СБУ не має претензій до моряків
"Ще вчора я отримала інформацію від Служби безпеки та Прикордонної служби, що саме до людей вони претензій не мають. На судні перебуває 12 членів екіпажу включно із капітаном, які є громадянами Російської Федерації. Всі вони пройшли прикордонний контроль, вільні в своїх пересуваннях, їх ніхто не утримує. Вони не під санкціями", - повідомила уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова у Facebook.
Під санкціями перебувають судно і майно, яке за попередніми даними належить компанії ВЕБ "Лізінг", внесеній до санкційного списку 26 липня 2018 року, уточнила вона.
Суд щодо арешту майна відбудеться у понеділок, 13 серпня, підтвердила Денісова.
"Втім я переговорила з капітаном, залишила йому свої контакти на випадок, якщо будуть зауваження та побажання. На цей момент жодних скарг/зауважень/побажань не висловлюють", — додала Денісова.
Нагадаємо, у Херсонський морський торгівельний порт у п'ятницю, 10 серпня, зайшло судно Mekhanik Pogodin, що належить російській компанії, яка перебуває в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України.
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