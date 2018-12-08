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Денісова про затримання російського судна у Херсоні: СБУ не має претензій до моряків

За її словами, моряки нікуди не виходять, залишаються на судні
Служба безпеки України та Державна прикордонна служба не мають претензій до моряків судна "Механік Погодін", затриманому в Херсоні 10 серпня.
Денісова про затримання російського судна у Херсоні: СБУ не має претензій до моряків Фото: vesselfinder.com

"Ще вчора я отримала інформацію від Служби безпеки та Прикордонної служби, що саме до людей вони претензій не мають. На судні перебуває 12 членів екіпажу включно із капітаном, які є громадянами Російської Федерації. Всі вони пройшли прикордонний контроль, вільні в своїх пересуваннях, їх ніхто не утримує. Вони не під санкціями", - повідомила уповноважена з прав людини Верховної Ради  Людмила Денісова у Facebook.

Під санкціями перебувають судно і майно, яке за попередніми даними належить компанії ВЕБ "Лізінг",  внесеній до санкційного списку 26 липня 2018 року, уточнила вона.

Суд щодо арешту майна відбудеться у понеділок, 13 серпня, підтвердила Денісова.

"Втім я переговорила з капітаном, залишила йому свої контакти на випадок, якщо будуть зауваження та побажання. На цей момент жодних скарг/зауважень/побажань не висловлюють", — додала Денісова.

Нагадаємо, у Херсонський морський торгівельний порт у п'ятницю, 10 серпня, зайшло судно Mekhanik Pogodin, що належить російській компанії, яка перебуває в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

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12 08 2018 14:05
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