Денісова розповіла, як держава захищатиме працівників секс-індустрії
"Їх просто набирають на роботу, наших хлопчиків і дівчат. Їм не говорять, що вони потрапляють в секс-індустрію, тобто це, практично, торгівля людьми. Це так і визначається – торгівля людьми, в тому числі, і в цій секс-індустрії", - повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в коментарі УНН.
Читайте також: Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація?
За її словами, нерідкі випадки, коли жінки з України їдуть за кордон працювати в СПА-салонах або в турбізнесі за оголошенням, але потім "роблять те, що їх примушують робити". На її думку, українцям, які виїжджають на роботу за кордон слід ретельніше перевіряти фірму-роботодавця або посередника, щоб не бути втягненими в секс-індустрію.
"Безумовно, (державі – ред.) треба шукати такі фірми, які відправляють дівчат або хлопчиків", - додала вона.
Нагадаємо, що в центрі Києва правоохоронці виявили притон, замаскований під масажний салон.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."