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Денісова розповіла, як держава захищатиме працівників секс-індустрії

Сьогодні в усьому світі відзначають день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості
Держава має відслідковувати фірми-посередники, які втягують жінок і чоловіків у секс-індустрію.
Денісова розповіла, як держава захищатиме працівників секс-індустрії Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

"Їх просто набирають на роботу, наших хлопчиків і дівчат. Їм не говорять, що вони потрапляють в секс-індустрію, тобто це, практично, торгівля людьми. Це так і визначається – торгівля людьми, в тому числі, і в цій секс-індустрії", - повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в коментарі УНН.

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За її словами, нерідкі випадки, коли жінки з України їдуть за кордон працювати в СПА-салонах або в турбізнесі за оголошенням, але потім "роблять те, що їх примушують робити". На її думку, українцям, які виїжджають на роботу за кордон слід ретельніше перевіряти фірму-роботодавця або посередника, щоб не бути втягненими в секс-індустрію.

"Безумовно, (державі – ред.) треба шукати такі фірми, які відправляють дівчат або хлопчиків", - додала вона.

Нагадаємо, що в центрі Києва правоохоронці виявили притон, замаскований під масажний салон.

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18 12 2018 11:50
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