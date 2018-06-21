Денісова: "Є підстави вбачати, що Олега годують примусово"

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до заступника міністра юстиції України Івана Ліщини з проханням внести заяву до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав політв'язня Олега Сенцова через ймовірне примусове годування.

"Достовірної інформації про стан здоров'я Олега Сенцова ми не маємо. З огляду на заяви Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової, є підстави вбачати, що Олега годують примусово. Приймання їжі проти власної волі є жорстоким, нелюдським та принизливим поводженням та заборонено міжнародним законодавством. Тому я звернулася до заступника Міністра юстиції України Івана Ліщини з проханням внести заяву до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав громадянина України Олега Сенцова, ув'язненого Російською Федерацією за політичними мотивами", - йдеться у повідомленні Денісової у Facebook.



Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Нагадаємо, російський кінознавець та кінокритик Андрій Плахов повідомив, що український політв'язень, кінорежисер Олег Сенцов написав йому особистого листа.