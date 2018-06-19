Денісова заявила, що домовленості з Москальковою знову зірвані

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що попередні домовленості з російською колегою щодо відвідування ув'язнених на території РФ та України, знову зірвані російською стороною.

"Відповідно до наших попередніх домовленостей, які були на вечір 18-го червня, українською стороною було зроблено все можливе для мінімальних пересувань і максимального комфорту візитів Тетяни Москалькової до тих осіб, яких вона хотіла відвідати", - написала Денісова у Facebook.

"В першу чергу, це Кирило Вишинський. Відбулися домовленості з усіма органами, які впливають на те, щоб переправити Вишинського в київський СІЗО. Такі згоди отримані від СБУ, під слідством якого знаходиться Вишинський, від слідчого, який веде його справу, і про супровід його в місто Київ домовилися з МВС", - додала вона.

Уповноважений України повідомила, що вона, у свою чергу, поїхала до Лабитнанги, де мала зустрітись з Уповноваженим з прав людини Ямало-Ненецького автономного округу, який мав супроводити її до колонії.

Вона мала поспілкуватися з Олегом Сенцовим, а Москалькова - з Вишинським та з росіянами Максимом Одинцовим та Олександром Барановим, зазначила Денісова.

Після повернення російської колеги в Москв, планувалося спільне відвідування Романа Сущенка, а також Станіслава Клиха і Олександра Кольченка. А потім планувалося відвідати Миколу Карпюка у Володимирі, а пізніше здійснити візит в Ростов і Крим.

"Такі домовленості були на вчора. Втім, знову нічого не відбулося. Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не приймає рішення, а лише артикулює те, що їй доручили донести. Мене знову запросили на переговори. Я їду, але…", - написала омбудсмен.

Нагадаємо, Уповноважені з прав людини України та Росії Людмила Денісова та Тетяна Москалькова в понеділок провели зустріч у Москві.