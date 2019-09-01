Денісова знову попросила омбудсмена Росії терміново забезпечити Аметова меддопомогою, - документ

З жовтня минулого року вже неодноразово зверталася до Москалькової та Федотова з проханням посприяти у наданні медичної допомоги Кязиму Аметову

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повторно звернулася до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової та Радника Президента РФ Михайла Федотова з проханням терміново вжити заходів для забезпечення Кязима Аметова належною медичною допомогою.

“Сьогодні я повторно звернулася до Михайла Федотова та Тетяни Москалькової з проханням терміново вжити заходів для забезпечення Кязима Аметова належною медичною допомогою. Чекатиму відповіді”, - повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона поінформувала, що з жовтня минулого року вже неодноразово зверталася до Москалькової та Федотова з проханням посприяти у наданні медичної допомоги Кязиму Аметову. “Досі ніяких відповідей так і не отримала”, - наголосила Денісова.

Додамо, що уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила про стан здоров’я українського політв’язня Володимира Дудки, якого утримують у СІЗО Сімферополя.