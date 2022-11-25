RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Деокупація Криму є обов’язковою умовою повного завершення війни - Зеленський

Втім, український президент заявляє, що якщо хтось має спосіб повернути Крим невоєнним шляхом, то він підтримає цей варіант
Деокупація Криму є обов’язковою умовою повного завершення війни - Зеленський Фото: з вільних джерел

Україна має повернути усі свої території, інакше війна буде не завершена, а заморожена.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Financial Times.

Шлях на полі бою — це шлях, коли немає дипломатії. Якщо Україна не поверне всі свої території, то лише питання часу, коли війна розгориться знову. У виданні пишуть, що в деяких країн Заходу викликає занепокоєння ймовірність того, що будь-яка спроба України повернути окупований Крим може призвести до ескалації. Можливо, аж до застосування ядерної зброї.

На це український президент заявляє, що якщо хтось має спосіб повернути Крим невоєнним шляхом, то він підтримає цей варіант.

"Я розумію, що всіх бентежить ситуація і те, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам спосіб деокупації Криму невоєнним шляхом, я буду тільки за. Якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим входить до складу російської федерації, ніхто не повинен витрачати на це свій час. Це марна трата часу", — заявив Зеленський.

Водночас український лідер наголосив, що руйнація критичної інфраструктури не послабить рішучості звільнити всі захоплені землі. Україні потрібно більше засобів ППО для захисту критично важливої інфраструктури, а також постачання дизпалива для генераторів.

Раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов спрогнозував, що українські збройні сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з росією закінчиться до весни. 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 11 2022 11:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

США після проміжних виборів. Зміна дійових осіб у Конгресі не вплине на підтримку України

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.