Департамент кіберполіції хоче легалізувати криптовалюту
Про це заявив заступник начальника Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак в ефірі програми "Деталі" на Радіо Свобода.
"Що стосується криптовалют, зараз ми розробили ряд пропозицій, винесли це питання на рівень уряду і хочемо криптовалюту легалізувати, щоб вона була підконтрольна. За допомогою цієї валюти здійснюється чимало злочинів: продаж наркотиків, зброї і таке інше", – повідомив Гринчак.
"Дуже часто до нас звертаються із заявами про викрадення криптовалюти. Існують шахрайські схеми, коли власник електронного гаманця надає доступ шахраям до своїх акаунтів, і вони переводять десятки тисяч доларів на інший гаманець. Цей вид злочину можна кваліфікувати як шахрайство із використанням електронно-обчислювальної техніки. Людина ошукана, вона перерахувала якісь електронні кошти за якісь послуги і взамін нічого не отримала – це чисте шахрайство", – додав заступник начальника Департаменту кіберполіції.
Нині в Україні Національний банк, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку й Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнають криптовалюту платіжними засобами. Це питання ніяк не врегульоване на законодавчому рівні.
Як повідомлялось, правоохоронці вилучили у Києві 400 ферм для майнінгу криптовалют, які використовували для фінансування бойовиків на Донбасі.
Нагадаємо, в Україні знайшли ферми для майнінгу криптовалют, кошти далі перераховували до ОРДЛО.
Раніше, київська митниця затримала в аеропорту "Бориспіль" велику партію ASIC-майнерів, які використовуються для видобутку криптовалют.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат