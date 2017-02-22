Депортований з США мексиканець скоїв самогубство на кордоні

45-річний мексиканець, який був в третій раз депортований з США, наклав на себе руки біля прикордонного пункту

Зазначається, що мексиканець на ім'я Гваделупі Олівас Валенсія почав спробу самогубства через півгодини після повернення в Мексику. Його знайшли без свідомості поряд з поліетиленовою сумкою з його речами. Після того, як доставили в лікарню, він незабаром помер.

Про це повідомляє BBC.

За словами очевидців, перед тим як зробити спробу самогубства, Валенсія кричав, що він не хоче повертатися в Мексику, і явно перебував у стресовому стані. За даними мексиканської влади, США депортували з країни Валенсію вже втретє.

Інцидент стався на тлі посилення міграційної політики Вашингтона. Адміністрація президента США Дональда Трампа представила інструкції, які передбачають розширення практики депортації нелегальних мігрантів з США.

Зазначимо, апеляційний суд у Сан-Франциско відмовився відновити указ президента США Дональда Трампа, який забороняє в'їзд у країну громадянам семи країн.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.і.