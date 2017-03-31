ПОЛІТИКА НОВИНИДепутата Чернігівської обласної ради від "Нашого краю" Артура Зінов'єва 30 березня затримали за підозрою в отриманні хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутат Чернігівської облради від "Нашого краю" погорів на хабарі
Чиновник є заступником голови комісії з питань регламенту депутатської етики, законності та запобігання корупції
Артур Зінов'єв. Фото: monitor.cn.ua
Будучи директором одного з місцевих комунальних підприємств, він вимагав у бізнесмена 10 тисяч гривень за підписання договору про оренду приміщення.
Його затримали під час отримання другої частини в сумі 5 тисяч гривень, повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на сторінці у Facebook.
Артур Зінов'єв - заступник голови комісії з питань регламенту депутатської етики, законності та запобігання корупції.
Народний депутат, член групи "Відродження" Олександр Пресман минулого року отримав компенсацію за проїзд по Україні у розмірі 26 тисяч 136 гривень.
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31 03 2017 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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