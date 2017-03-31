Депутат Чернігівської облради від "Нашого краю" погорів на хабарі

Чиновник є заступником голови комісії з питань регламенту депутатської етики, законності та запобігання корупції

Депутата Чернігівської обласної ради від "Нашого краю" Артура Зінов'єва 30 березня затримали за підозрою в отриманні хабара.

Будучи директором одного з місцевих комунальних підприємств, він вимагав у бізнесмена 10 тисяч гривень за підписання договору про оренду приміщення.

Його затримали під час отримання другої частини в сумі 5 тисяч гривень, повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на сторінці у Facebook.

Артур Зінов'єв - заступник голови комісії з питань регламенту депутатської етики, законності та запобігання корупції.

Народний депутат, член групи "Відродження" Олександр Пресман минулого року отримав компенсацію за проїзд по Україні у розмірі 26 тисяч 136 гривень.