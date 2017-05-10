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Депутат Дзензерський винен Фонду гарантування більше півмільярда гривень

Бізнес Дзензерського також завдав шкоди в розмірі 5 млн злотих Пенсійному фонду Польщ
Компанія Westa, яка пов'язана з депутатом "Народного фронту" Денисом Дзензерським, винна банкам, які ліквідує Фонд гарантування, більше півмільярда гривень.
Депутат Дзензерський винен Фонду гарантування більше півмільярда гривень Фото:vikna.if.ua

Загальний борг виробника акумуляторів перед "VAB банком" становить майже 430 млн гривень, а перед банком "Форум" - 236,7 млн ​​гривень, - йдеться в колонці заступника директора-розпорядника ФГВФО Світлани Рекрут "Де гроші, Карл? Коли борг депутата "завис" у банку-банкруті" на ЕП.

Як відомо, бізнес Дзензерського  також завдав шкоди в розмірі 5 млн злотих Пенсійному фонду Польщі, де депутату загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, народний депутат "Народного фронту" Денис Дзензерський не декларує свій бізнес та накопичив мільярдні борги, йдеться у розслідуванні Мар'яни Мотрунич "Депутатсько-кредиторська заборгованість" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
 

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05 10 2017 21:57
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