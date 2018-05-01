Депутат із Чернівців розповів про "купівлю" 63 квартир

За його словами, ці квартири не були куплені

Депутат Чернівецької міськради Ромео Скрипа прокоментував інформацію про купівлю ним 63 квартир.

Скрипа стверджує, що не купляв, а побудував будинки і реалізував у них ці квартири.

"Тут у нас у місті я забудовник, займаюся цим бізнесом з 2007 року. Це наш сімейний бізнес, батько мій займається ним з 2003 року, тому так як я є забудовником, я будую будинки і здаю їх в експлуатацію і отримую право власності вже на себе. Оскільки я маю договір на своє прізвище, так само всі документи написані на моє прізвище, як фізична особа, тому так і виходить - 63 квартири. Потім я їх реалізую, продаю. Це мій бізнес, моя робота. Я не бачу у цьому нічого сенсаційного", - розповів депутат в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він наголосив, що ці квартири не були куплені.

"Квартири не були куплені. Я, як забудовник, повинен будувати будинки, тому я здаю в експлуатацію будинок повністю. Абсолютно всі квартири знаходяться в цих будинках, які побудувала моя будівельна фірма", - зазначив Скрипа.

Крім того, він пояснив, чому квадратний метр йому обійшовся дешевше за встановлену мінімальну ціну у Чернівцях.

"Коли було підписано договір, на той час - це був 2013-2014 рік, тоді була така встановлена ​​ціна (5 250 грн- УП) Мінрегіонбудом. У мене договір складений ще за тими цінами. Реалізація, звичайно, вище, ніж ціна Мінрегіонбуду. У цьому році Мінрегіон підняв ціну, тому я буду продавати дорожче", - сказав депутат міськради.

Також Ромео Скрипа прокоментував інформацію про купівлю його жінки машини за ціною, нижчою від ринкової.

Зазначається, що минулого року його жінка Ольга придбала авто BMW X6 за 45 тисяч гривень, коли ціна за таку модель на ринку складає від 38 до 46 тисяч доларів.

"Ця машина була куплена у батька моєї дружини. Він чисто символічно подарував їй цю машину за 45 тисяч гривень. Батько подарував машину, я в цьому не бачу нічого надприродного", - вважає Скрипа.

Як відомо, рух "Чесно" повідомляв, що депутат Чернівецької міськради Ромео Скрипа за один день зміг придбати 39 об’єктів нерухомості в Чернівцях. Представник фракції БПП Солідарність придбав за день 31 квартиру, 6 машиномісць та 2 нежитлових приміщення.