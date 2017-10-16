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Депутат ізраїльського Кнесету засуджує встановлення пам'ятника Петлюрі у Вінниці

Депутат просить скасування рішення про встановлення пам'ятника Петлюрі в центрі старого єврейського кварталу
Депутат Кнесету Ксенія Свєтлова звернулася до посла України в Ізраїлі Геннадія Надоленка та до мера Вінниці Сергія Моргунова з вимогою скасувати рішення про встановлення пам'ятника Симону Петлюрі в центрі єврейського кварталу міста Вінниця.
Депутат ізраїльського Кнесету засуджує встановлення пам Фото: myvin.com.ua

"Симон Петлюра несе відповідальність за багато погромів в Україні, в яких загинули десятки тисяч євреїв. Недовгий час правління Петлюри – одна з похмурих і сумних сторінок в житті єврейської громади України. Тому прошу вжити необхідних зусиль для скасування рішення про встановлення пам'ятника Петлюрі в центрі старого єврейського кварталу в місті Вінниця", – йдеться в листі Ксенії Світлової, повідомляє ILand.tv.

Пам'ятник отаману війська Української народної республіки (УНР) Симону Петлюрі відкрили у Вінниці в суботу, 14 жовтня.

Нагадаємо, Польща збирається накласти вето на потенційний вступ України до Європейського союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання та питання прав меншин.

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16 10 2017 20:40
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