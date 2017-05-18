ПОЛІТИКА НОВИНИПравоохоронці у четвер, 18 травня, затримали депутата Канівської міської ради (Черкаська область) під час одержання хабара у розмірі $2000 від підприємця.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
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Депутата Канівської міськради спіймали на хабарі в $2000
Поліція затримала депутата-хабарника з Канева
Фото:npu.gov.ua
44-річний депутат - голова однієї з постійних комісій Канівської міської ради - вимагав від підприємця $2000 за вирішення питання щодо надання в оренду приміщення комунальної власності в м. Канів під розміщення аптеки, - повідомили в Національній поліції України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Фото:npu.gov.ua
Нагадаємо, Івано-франківська поліція сьогодні, в День вишиванки, впіймала на хабарі посадовця Державної служби з питань праці, одягненого у вишиванку.
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18 05 2017 20:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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