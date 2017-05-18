Депутата Канівської міськради спіймали на хабарі в $2000

Правоохоронці у четвер, 18 травня, затримали депутата Канівської міської ради (Черкаська область) під час одержання хабара у розмірі $2000 від підприємця.

44-річний депутат - голова однієї з постійних комісій Канівської міської ради - вимагав від підприємця $2000 за вирішення питання щодо надання в оренду приміщення комунальної власності в м. Канів під розміщення аптеки, - повідомили в Національній поліції України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Фото:npu.gov.ua

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