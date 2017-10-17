Депутат Лінько плюнув в обличчя судді Оболонського райсуду

Судді та помічнику судді вдалося покинути зал засідань тільки за допомогою співробітників поліції

Депутат Верховної Ради Дмитро Лінько (Радикальна партія Олега Ляшка) напав на суддю Сергія Родіонова і плюнув у нього під час засідання в Оболонському районному суді Києва.

Так, 8 жовтня суддя розглядав клопотання начальника відділу Оболонського райуправління поліції про арешт підозрюваних у викраденні автомобілів. На розгляд справи прийшли активісти і депутат Лінько.

"Під час розгляду вищевказаних клопотань у залі судових засідань перебувала група невідомих мені раніше молодих чоловіків (близько 20 осіб), серед яких був депутат від Радикальної партії, які заважали оголошувати рішення про застосування запобіжних заходів, гучно висловлювались, у тому числі висловлювали погрози насильством... перешкоджали виходу із залу судових засідань мені і секретарю судових засідань", - йдеться в повідомленні Родіонова про втручання в здійснення правосуддя на сайті Вищої ради правосуддя.

Суддя зазначив, що Лінько й активісти не реагували на вимогу припинити безлад.

"Під час цих подій народний депутат України плюнув мені в обличчя. Також ці особи спробували заподіяти тілесних ушкоджень підозрюваним, які перебувають під вартою", - йдеться в повідомленні.

Судді та помічнику судді вдалося покинути зал засідань тільки за допомогою співробітників поліції.

Крім того, Родіонов вказав, що того самого дня Лінько в засобах масової інформації поширив інформацію про отримання суддею $50 тис. хабара за звільнення з-під арешту автовикрадачів.

Суддя просить ВРП відреагувати на цю ситуацію.

Нагадаємо, сьогодні учасники мітингу на підтримку політичної реформи закидали яйцями народного депутата Олексія Гончаренка, коли він намагався пройти до Верховної Ради.

