Депутат Ляшка приховав яхт-клуб і яхту, записавши їх на помічників, - ДОКУМЕНТ (відео)

Родина народного депутата Сергія Скуратовського донедавна володіла англійськими яхтами, загальною вартістю близько 10 млн грн.

Яхт-клуб "Прімател" розташований у київському парку "Дружби народів". Бізнес записаний на 30-річного вихідця із Львівської області - Богдана Мотрича, йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй "Тиха гавань" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Донедавна він був помічником народного депутата від "Радикальної партії О. Ляшка" - Сергія Скуратовського.

Нині Мотрич став ще ближчим до нардепа - він прописаний у родинній квартирі Скуратовських. Цю надзвичайну "близькість" і спільну житлову площу із формальним власником "Прімателу" нардеп відмовився коментувати.

Керівником яхт-клубу працює інша помічниця нардепа - Олена Добровольська. Про близькість помічниці свідчить Mercedes Скуратовського, який також записаний на Добровольську. Депутат їздить на ньому до парламенту, і навіть чесно задекларував його як позику.

Та не лише до ВР їздить Скуратовський. Журналісти програми неодноразово фіксували, як цей автомобіль також заїжджає і до закритого яхт-клубу "Прімател". Ці поїздки Скуратовського, ймовірно, не лише для того, щоб контролювати бізнес, а й прогулюватись Дніпром на яхті.

Дружина народного депутата Сергія Скуратовського - Людмила з 2006 по 2010 роки володіла двома англійськими яхтами SeaLine під назвами "Віва Божена" та "Кароліна Юг", загальною вартістю близько 10 млн грн. В інтерв'ю журналістам нардеп переконує, що яхти нині продані.

Дочка Скуратовського - Божена - у 2015 році розмістила у соцмережах фотографію із прогулянки на яхті. Нардеп переконує, що судно на фотографії - усього лише було орендоване для прогулянки.

Водночас на помічницю нардепа Олену Добровольську зареєстрована мальтійська компанія "Bogena Ltd". Цій компанії належить яхта з назвою "Божена", вочевидь на честь доньки нардепа. І це судно журналісти "Наших грошей" зафіксували на закритій парковці яхт-клубу "Прімател".

Ймовірно, не лише Mercedes своєї помічниці Добровольської мав задекларувати Скуратовський.

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Нагадаємо, що кум президента Росії Володимира Путіна і переговорник української сторони з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР" купив яхту вартістю приблизно €180 млн.