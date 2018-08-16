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Депутат Мірошниченко потрапив в аварію у Києві

Під час ДТП обійшлося без постраждалих
Депутат Київради від партії "Свобода", колишній нардеп Ігор Мірошниченко потрапив в аварію на проспекті Перемоги у Києві.
Депутат Мірошниченко потрапив в аварію у Києві Фото: соцмережі

"Всім друзям і небайдужим, які обговорюють ДТП за моєї участі на проспекті Перемоги. Зі мною все гаразд. З Хондою, яка на швидкості наздогнала мене біля Центрального РАЦС справи кепські, але водій та пасажирка – живі й здорові", - написав Мірошниченко у Facebook

Як повідомляє "112 Україна", ДТП сталася навпроти Центрального РАГСу, зіштовхнулися "Хонда" та BMW Ігоря Мірошниченка.

Водій "Хонди" стверджує, що рухався третьою смугою, їхав зі швидкістю 90 км/год і каже, що спереду його підрізав інший автомобіль, тому він врізався у BMW Мірошниченка.

"Ми їхали по швидкісній частини. Була червона машина без поворотника наліво, наїхала на мене, я натиснув на гальма і вивернув кермо вправо, мене занесло", - заявив водій "Хонди" Азір Рамазанов.

Сам Мірошниченко стверджує, що він їхав зі швидкістю 50 км/год.  

"Я почув ззаду звук, схожий на звуку байка, який розганяється зі світлофора. Виявилося, що це не байк, а автомобіль, який на божевільній швидкості летить мені в зад. Він мене вдарив, після чого я трохи прокотився, зупинився, повідомив страхову компанію і поліцію", - заявив Мірошниченко.

Під час ДТП обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що торік в Києві пізно увечері автомобіль Skoda Superb на повній швидкості врізався у трамвай. За кермом автомобіля був народний депутат України Олег Барна. Медики повідомили, що стан Барни наразі стабільний.

 

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16 08 2018 08:40
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