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Депутат міськради Івано-Франківська не задекларував 7 млн грн

За даним фактом розпочато кримінальне провадження
Депутат місцевої ради Івано-Франківська став фігурантом розслідування про незаконне збагачення на суму 7 млн грн.
Депутат міськради Івано-Франківська не задекларував 7 млн грн Фото: lifedon.com.ua

Слідчі знайшли невідповідність між задекларованим майном та активами чиновника у порівнянні із податковою інформацією.

"Виявлено факт набуття депутатом активів, законність яких не підтверджено доказами", - констатували правоохоронці, повідомила прес-служба обласної прокуратури.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження в рамках ст. 368-2  (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляв iPress.ua, позафракційний депутат Верховної Ради Максим Микитась задекларував купівлю Land Rover Range Rover (L405) 2017 року випуску за 5 151 911 гривень і ще компектуючі до цього авта на майже 100 тисяч гривень.

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04 09 2017 21:54
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