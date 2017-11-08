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Депутат "Нашого краю" фігурує у справі про відчуження земель на Київщині

За інформацією ЗМІ, йдеться про Ярослава Добрянського
Прокуратура проводить слідчі дії в кримінальному провадженні про незаконне відчуження земель у Києво-Святошинському районі Київської області на суму 39 млн грн, у справі фігурує депутат обласної ради.
Депутат "Нашого краю" фігурує у справі про відчуження земель на Київщині Ярослав Добрянський. Фото: Facebook

"Ми зараз проводимо слідчі дії, пов'язані з корупцією стосовно одного з керівників обласної ради, голови фракції... Приїхала (під будівлю прокуратури області) "група підтримки", керівництво облради і ще невідомі люди. Коли їм запропонували зайти і дати пояснення - вони відмовилися", - сказав прокурор Київської області Дмитро Чібісов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прокурор не уточнив, про кого саме з депутатів і керівників облради йдеться, поінформувавши, що сума збитків від незаконного відчуження земель у Києво-Святошинському районі становила 39 млн грн.

У свою чергу, керівник фракції "Наш край" у Київській обласній раді Ярослав Добрянський на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав, що Генпрокуратура мала намір його затримати.

"Все ж таки не зважилися в прокуратурі здійснити неправомірні заходи із мого затримання. Щиро хочу подякувати своїм колегам із депутатського корпусу обласної ради і небайдужих громадян за активну підтримку мене під стінами прокуратури", - зазначив Добрянський.

Згідно з клопотанням прокуратури Київської області про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, фотокопію якого Добрянський також оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, депутат є підозрюваним у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Добрянський пов'язує такі дії правоохоронних органів зі спробою встановити контроль над діяльністю органів місцевого самоврядування у Київській області.

"Прокуратура перетворилася на політичний орган і не втрачає надії мене посадити, що проявляється в клопотанні про обрання мені запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою! А далі суд ... Вірю і сподіваюся, що суд прийме об'єктивне рішення, де складом злочину навіть і не пахне", - написав депутат облради.

Нагадаємо, що прокуратурою Київської області повідомлено про підозру депутату Київської обласної ради 7-го скликання, екс-голові Києво-Святошинської РДА, який, зловживаючи службовим становищем, завдав державі збитків на суму 39 млн грн.

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