Найєм прооперований, у нього струс мозку та біль у спині, – брат

Депутат Верховної Ради Мустафа Найєм, потерпілий в інциденті в центрі Києва 30 квітня, був прооперований.

"У Мустафи є струс. Розпочалися болі в спині. Операція пройшла, колють знеболювальне", – написав у Facebook брат депутата Масі Найєм.

За його словами, разом із адвокатом до п’ятої години ранку Мустафа свідчив у поліції.

Масі Найєм просить про допомогу свідків інциденту та надання записів відеокамер.

"Потрібні будь-які відео, свідки інциденту. У кого є знайомі в "Арені" (троговельно-розважальний комплекс "Арена-Сіті" в центрі Києва – ред.), кому належать ресторани, може, відеореєстратори та інше – це дуже важливо, дайте, будь ласка, контакти", – вказав Масі Найєм.

Як відомо, поліція Києва за фактом нападу на Найєма порушила справу за статтею "хуліганство". У цьому проваженні затримали та доставили до управління поліції трьох осіб. Також додатково відкрили провадження за статею "Умисне тілесне пошкодження середнього ступеню".

Нагадаємо, що у Києві, біля Бессарабського ринку, побили народного депутата Мустафу Найєма. За попередньою інформацією, Найєм не пропустив водія на Mercedes G-Wagen, який згодом вийшов з автомобіля і вдарив нардепа.