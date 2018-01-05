Найєм прооперований, у нього струс мозку та біль у спині, – брат
"У Мустафи є струс. Розпочалися болі в спині. Операція пройшла, колють знеболювальне", – написав у Facebook брат депутата Масі Найєм.
За його словами, разом із адвокатом до п’ятої години ранку Мустафа свідчив у поліції.
Масі Найєм просить про допомогу свідків інциденту та надання записів відеокамер.
"Потрібні будь-які відео, свідки інциденту. У кого є знайомі в "Арені" (троговельно-розважальний комплекс "Арена-Сіті" в центрі Києва – ред.), кому належать ресторани, може, відеореєстратори та інше – це дуже важливо, дайте, будь ласка, контакти", – вказав Масі Найєм.
Як відомо, поліція Києва за фактом нападу на Найєма порушила справу за статтею "хуліганство". У цьому проваженні затримали та доставили до управління поліції трьох осіб. Також додатково відкрили провадження за статею "Умисне тілесне пошкодження середнього ступеню".
Нагадаємо, що у Києві, біля Бессарабського ринку, побили народного депутата Мустафу Найєма. За попередньою інформацією, Найєм не пропустив водія на Mercedes G-Wagen, який згодом вийшов з автомобіля і вдарив нардепа.
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