ПОЛІТИКА НОВИНИУ відомстві закликали офіційні структури Угорщини засудити "безвідповідальний вислів" депутата угорського парламенту про перегляд державних кордонівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутат парламенту Угорщини закликав до відторгнення Закарпаття - реакція МЗС України
Фото: Getty Images
У міністерстві закордонних справ закликали офіційні структури Угорщини засудити "безвідповідальний вислів" депутата угорського парламенту про перегляд державних кордонів.
Про це написав у Facebook речник міністерства Олег Ніколенко.
"Заклик угорського депутата Ласло Тороцькаї до перегляду державних кордонів неприйнятний. Закликаємо уряд Угорщини засудити подібні безвідповідальні висловлювання, які підривають двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", – написав Ніколенко.
Депутат угорського парламенту написав у Twitter побажання, щоб у Польщі знову з'явився спільний кордон з Угорщиною, натякнувши, що це можливо після відторгнення Закарпаття від України.
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13 11 2022 12:30 МЕДІА
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