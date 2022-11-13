Депутат парламенту Угорщини закликав до відторгнення Закарпаття - реакція МЗС України

У відомстві закликали офіційні структури Угорщини засудити "безвідповідальний вислів" депутата угорського парламенту про перегляд державних кордонів

У міністерстві закордонних справ закликали офіційні структури Угорщини засудити "безвідповідальний вислів" депутата угорського парламенту про перегляд державних кордонів.

Про це написав у Facebook речник міністерства Олег Ніколенко.

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцькаї до перегляду державних кордонів неприйнятний. Закликаємо уряд Угорщини засудити подібні безвідповідальні висловлювання, які підривають двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", – написав Ніколенко.

Депутат угорського парламенту написав у Twitter побажання, щоб у Польщі знову з'явився спільний кордон з Угорщиною, натякнувши, що це можливо після відторгнення Закарпаття від України.