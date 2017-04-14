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Депутат Река показав язика журналістам, які знімали роботу Верховної Ради

Рух "Чесно" нагадав, як минулого року представник "Опоблоку" Євген Балицький показав працівникам ЗМІ середній палець
Народний депутат від "Народного фронту" Андрій Река показав язик журналістам, які вели відеозйомку роботи Верховної Ради.
Депутат Река показав язика журналістам, які знімали роботу Верховної Ради Фото: facebook.com/chesno

Такі дані опублікував рух "Чесно".

Окрім того, представники зазначеного громадського об'єднання нагадали, як у липні минулого року представник "Опозиційного блоку" Євген Балицький показав журналістці середній палець.

Нагадаємо, 7,3 мільйона гривень перерахувало управління справами Верховної Ради України народним депутатам за виконання повноважень у березні 2017 року.
 
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14 04 2017 14:47
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