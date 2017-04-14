НОВИНИНародний депутат від "Народного фронту" Андрій Река показав язик журналістам, які вели відеозйомку роботи Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутат Река показав язика журналістам, які знімали роботу Верховної Ради
Рух "Чесно" нагадав, як минулого року представник "Опоблоку" Євген Балицький показав працівникам ЗМІ середній палець
Фото: facebook.com/chesno
Такі дані опублікував рух "Чесно".
Окрім того, представники зазначеного громадського об'єднання нагадали, як у липні минулого року представник "Опозиційного блоку" Євген Балицький показав журналістці середній палець.
Нагадаємо, 7,3 мільйона гривень перерахувало управління справами Верховної Ради України народним депутатам за виконання повноважень у березні 2017 року.
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14 04 2017 14:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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