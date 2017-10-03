Депутат від БПП Грановський збрехав про контакти з адвокатом Насірова, – ВІДЕО

Народний депутат від БПП Олександр Грановський, який публічно запевняв, що не має справ з адвокатом Романа Насірова Олегом Маліневським з 2014 року, насправді зустрічався з ним та його шефом Віктором Барсуком влітку 2016 року.

Народний депутат Одександр Грановський та нинішній адвокат Романа Насірова Олег Маліневський у ресторані Gorchitsa в Києві влітку 2016 року. Фото: Схеми

Інформацію про контакти Грановського із адвокатами Насірова оприлюднили журналісти програми "Схеми", спільного проекту "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший", та наводять кадри з цієї зустрічі.



Адвокат Романа Насірова Олег Маліневський

На сайті юридичної компанії FCLex зазначено, що саме Маліневський захищав інтереси відомого бізнесмена Андрія Адамовського у суперечці довкола ТРЦ Sky Mall.

На той момент бізнес-партнером Адамовського був Олександр Грановський. Після оприлюднення цієї інформації Олександр Грановський на сторінці в Facebook спростовував зв’язкок з адвокатом Малиневським: "У мене немає у власності ніяких юристів, включаючи О. Маліневського, з яким я не маю ніяких справ з 2014 року".

Але журналісти програми "Схеми" наводять кадри зі своїх зйомок за липень 2016 року, на яких Олександр Грановський проводить зустріч з адвокатом фірми FCLex Олегом Маліневським у ресторані Gorchitsa в центрі Києва. На зустрічі також був присутній старший партнер фірми FCLex Віктор Барсук.



Народний депутат Одександр Грановський, старший партнер фірми FCLex Віктор Барсук та нинішній адвокат Романа Насірова Олег Маліневський у ресторані Gorchitsa в Києві влітку 2016 року

У червні 2016 року журналісти також зафіксували зустріч Віктора Барсука з народним депутатом Ігорем Кононенком, соратником Грановського та другом Президента Порошенка.



Зустріч народного депутата Ігоря Кононенка та старшого партнера фірми FCLex Віктора Барсука у червні 2016 року

Олег Маліневський на питання журналістів відповів, що не пам’ятає зустрічі з Грановським і заперечив будь-які справи ним: "Не зустрічаюсь".

Він переконує, що у лікарню до Насірова приїхав на прохання колег-адвокатів.

Адвокат Романа Насірова у суді Андрій Кузьменко також мав зв’язок з юридичною компанією FCLex. На сайті Ради адвокатів міста Києва у Кузьменка Андрія Миколайовича на момент отримання адвокатського свідоцтва у2008 році у графі "робоча адреса" зазначено компанію ТОВ ЮК "Фінанси та кредит лекс". Адреса і телефон збігаються з адресою та телефоном FCLex.

Наразі адвокат Кузьменко спростовує зв’язок з компанією FCLex.

Також журналістам вдалося зафіксувати, як "Мерседес", яким користується Олександр Грановський, виїжджав з Адміністрації Президента 6 березня близько 22:30, тобто в час, коли вже третю добу тривало судове засідання з обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову.

Олександр Грановський – народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", член комітету з питань правової політики та правосуддя. Також у ЗМІ його називають неофіційним куратором судової системи та органів прокуратури.

Нагадаємо, що Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн грн.

Ввечері 2 березня голові Державної фіскальної служби Роману Насірову вручили підозру. Під час цього йому стало погано. За словами адвокатів, підозра було вручено, коли глава ГФС був уже без свідомості, що є незаконним.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.