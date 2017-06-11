Депутат від БПП Недава хоче взяти на поруки спонсора "ДНР" Білогородського, - ВІДЕО
Засідання суду, відбулося ще минулого четверга, 2 листопада. Розглядати клопотання Недава суд буде 9 листопада, інформує "Четверта влада".
Судовий процес у справі Сергія Білогородського триває більше року. Депутат був заарештований в травні 2016 року. Звинувачення важкі - стаття КК 358 (створення і пособництво в терористичній організації).
Але ця обставина для Олега Недави не стала перешкодою. У відповідь на питання звинувачення, як можна брати на поруки підозрюваного у співпраці з терористами, Недава відповів: "Це політична позиція". Виступаючи в суді, нардеп також заявив, що родичі і колеги характеризують Сергія Білогородського позитивно, тому ніяких причин тримати його під вартою немає.
Сергій Білогородський не надто відомий за межами Донецької області, однак в Донецьку його прізвище знають досить добре. З давніх-давен Білогородський був одним з найближчих соратників колишнього нардепа від Партії регіонів Олександра Бобкова, одного з "батьків-засновників" ДНР.
Саме Бобков стояв біля витоків організації "Оплот", яка в квітні 2014 захопила Донецька міськрада, а згодом перетворилася на найбільше і найнебезпечніше збройне формування "ДНР". Тодішній "Оплот" Олександр Захарченко був ставлеником Олександра Бобкова. В той же день, коли міськрада була захоплена, Захарченко заявив, що його головна вимога до Києва - прийняти законопроект Бобкова про місцевий референдум.
Пізніше, коли Захарченко вже був поставлений на чолі "ДНР", Бобков приїжджав до Донецька на церемонію так званої "інавгурації".
Бобков і Білогородський разом контролюють Донецький завод Коксохімобладнання, який після захоплення Донецька терористами "ДНР", на відміну від інших підприємств, які не були "націоналізовані" бойовиками, так і залишився у власності власників. Ще в жовтні 2014 року завод був перереєстрований в "ДНР", і з тих пір платить податки в "бюджет" бойовиків. Саме цей факт став однією з причин арешту Білогородського.
Інший епізод, який свідчить про його підтримку "ДНР" - донецька громадська організація "Оплот", з якої згодом виросло бандформування Олександра Захарченка, в травні 2014 року була зареєстрована в Донецьку за адресою проспект Ілліча, 3. Це будівля, якою володіє Сергій Білогородський. До речі, громадська організація "Оплот" до цих пір не ліквідована і числиться в українському реєстрі. Її засновниками є Олександр Захарченко, а також так званий "міністр податків і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв (Ташкент).
Ось про що йдеться в обвинувальному акті.
На суді над Білогородським в Павлограді був присутній також один із співзасновників Донецького заводу Коксохімобладнання - Роман Абрамовський. У залі суду він сидів поруч і спілкувався з народним депутатом Олегом Недавою. У 2012-2014 роках Абрамовський працював помічником нардепа Олександра Бобкова на платній основі. Крім того, адвокатом Білогородського виступав також ще один колишній помічник Бобкова - Андрій Багрій.
Цікаво, що в лютому 2015 року у розпал бойових дій на Донбасі, Роман Абрамовський був призначений заступником міністра ЖКГ Геннадія Зубка, з яким був пов'язаний давніми діловими відносинами. При цьому, Зубка не збентежило, що його новий заступник пов'язаний з донецькими сепаратистами і контролює завод, який спонсорує угруповання Захарченка. Правда, пропрацював в Кабміні Абрамовський недовго і в жовтні того ж року Абрамовський був відправлений у відставку.
Роман Абрамовський
Захист Білогородського зараз наполягає, що він тяжко хворий, страждає рядом захворювань (зокрема, гіпертонічною і ішемічною хворобою серця) і не може перебувати в СІЗО. Як доказ надається довідка з Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, справжність якої викликає сумніви. У свою чергу, суд написав в СІЗО запит з питанням - чи можна надавати необхідне лікування Білогородському в стінах СІЗО. Крім того, до операції з порятунку спонсора "ДНР" підключився також народний депутат Недава, а це значить, що Білогородський незабаром може повторити долю Нелі Штепи, і так само також вийти з СІЗО під домашній арешт.
У чому полягає інтерес Недави і чому він виступає на підтримку Білогородського - до кінця не ясно. Ймовірно, тут зіграли роль зв'язки самого Недава, який в минулому був близький до одіозного "регіонала" Юрія Іванющенка, і не соромився публічно виправдовувати його.
Ймовірно, у Недави зберігаються контакти з "донецькими", які й попросили його "витягнути свою людину". А можливо, у людей Бобкова знайшлися високі покровителі у київських кабінетах, які відправили Недаву на підмогу своєму "колезі". І все це було б не так страшно, якби народний депутат не діяв під брендом партії Президента Порошенка. Адже захист ворогів держави, що розв'язали війну на Донбасі, ніяк не в'яжеться з патріотичною риторикою перших осіб країни.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Недава виступив з відео-зверненням на захист Юрія Іванющенка.
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Олег Недава - родом з Макіївки. Народний депутат України, обраний по округу №53 (Донецька область). Член фракції "Блок Петра Порошенка".
Недава також є менеджером Юрія Іванющенка. У Іванющенка є інвестиційний корпоративний фонд "Нові технології", що керує його активами. Олег Недава в часи Януковича був директором цього фонду.
"Він відповідає за маленький округ на Донбасі, за відбілювання Іванющенка, за закриття для нього кримінальних справ, за частину грошей для відновлення Донбасу, які зникають в чорні дірки багатьох кишень", - зазначала депутат Альона Шкрум.
Водночас, донеччанка Олена Петряєва, яка є помічницею Недави, одночасно обіймає посаду члена політради партії "Успішна країна", яку очолює і фінансує колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, який втік з України до Росії в лютому 2014 року після падіння режиму Януковича.
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