Депутат від БПП Недава хоче взяти на поруки спонсора "ДНР" Білогородського, - ВІДЕО

Несподіване заступництво народного депутата, та ще й від правлячої партії, робить справу Білогородського надзвичайно цікавою. До цих пір настільки явних випадків "кришування" представниками влади посібників "ДНР" зафіксовано не було

Народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка Олег Недава приїхав до Павлоградського суду, щоб взяти на поруки відомого донецького бізнесмена і депутата Донецької облради Сергія Білогородського, обвинуваченого у пособництві терористам "ДНР".

Засідання суду, відбулося ще минулого четверга, 2 листопада. Розглядати клопотання Недава суд буде 9 листопада, інформує "Четверта влада".

Судовий процес у справі Сергія Білогородського триває більше року. Депутат був заарештований в травні 2016 року. Звинувачення важкі - стаття КК 358 (створення і пособництво в терористичній організації).

Але ця обставина для Олега Недави не стала перешкодою. У відповідь на питання звинувачення, як можна брати на поруки підозрюваного у співпраці з терористами, Недава відповів: "Це політична позиція". Виступаючи в суді, нардеп також заявив, що родичі і колеги характеризують Сергія Білогородського позитивно, тому ніяких причин тримати його під вартою немає.

Сергій Білогородський не надто відомий за межами Донецької області, однак в Донецьку його прізвище знають досить добре. З давніх-давен Білогородський був одним з найближчих соратників колишнього нардепа від Партії регіонів Олександра Бобкова, одного з "батьків-засновників" ДНР.

Саме Бобков стояв біля витоків організації "Оплот", яка в квітні 2014 захопила Донецька міськрада, а згодом перетворилася на найбільше і найнебезпечніше збройне формування "ДНР". Тодішній "Оплот" Олександр Захарченко був ставлеником Олександра Бобкова. В той же день, коли міськрада була захоплена, Захарченко заявив, що його головна вимога до Києва - прийняти законопроект Бобкова про місцевий референдум.

Пізніше, коли Захарченко вже був поставлений на чолі "ДНР", Бобков приїжджав до Донецька на церемонію так званої "інавгурації".

Бобков і Білогородський разом контролюють Донецький завод Коксохімобладнання, який після захоплення Донецька терористами "ДНР", на відміну від інших підприємств, які не були "націоналізовані" бойовиками, так і залишився у власності власників. Ще в жовтні 2014 року завод був перереєстрований в "ДНР", і з тих пір платить податки в "бюджет" бойовиків. Саме цей факт став однією з причин арешту Білогородського.

Інший епізод, який свідчить про його підтримку "ДНР" - донецька громадська організація "Оплот", з якої згодом виросло бандформування Олександра Захарченка, в травні 2014 року була зареєстрована в Донецьку за адресою проспект Ілліча, 3. Це будівля, якою володіє Сергій Білогородський. До речі, громадська організація "Оплот" до цих пір не ліквідована і числиться в українському реєстрі. Її засновниками є Олександр Захарченко, а також так званий "міністр податків і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв (Ташкент).

Ось про що йдеться в обвинувальному акті.

На суді над Білогородським в Павлограді був присутній також один із співзасновників Донецького заводу Коксохімобладнання - Роман Абрамовський. У залі суду він сидів поруч і спілкувався з народним депутатом Олегом Недавою. У 2012-2014 роках Абрамовський працював помічником нардепа Олександра Бобкова на платній основі. Крім того, адвокатом Білогородського виступав також ще один колишній помічник Бобкова - Андрій Багрій.

Цікаво, що в лютому 2015 року у розпал бойових дій на Донбасі, Роман Абрамовський був призначений заступником міністра ЖКГ Геннадія Зубка, з яким був пов'язаний давніми діловими відносинами. При цьому, Зубка не збентежило, що його новий заступник пов'язаний з донецькими сепаратистами і контролює завод, який спонсорує угруповання Захарченка. Правда, пропрацював в Кабміні Абрамовський недовго і в жовтні того ж року Абрамовський був відправлений у відставку.



Роман Абрамовський

Захист Білогородського зараз наполягає, що він тяжко хворий, страждає рядом захворювань (зокрема, гіпертонічною і ішемічною хворобою серця) і не може перебувати в СІЗО. Як доказ надається довідка з Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, справжність якої викликає сумніви. У свою чергу, суд написав в СІЗО запит з питанням - чи можна надавати необхідне лікування Білогородському в стінах СІЗО. Крім того, до операції з порятунку спонсора "ДНР" підключився також народний депутат Недава, а це значить, що Білогородський незабаром може повторити долю Нелі Штепи, і так само також вийти з СІЗО під домашній арешт.

У чому полягає інтерес Недави і чому він виступає на підтримку Білогородського - до кінця не ясно. Ймовірно, тут зіграли роль зв'язки самого Недава, який в минулому був близький до одіозного "регіонала" Юрія Іванющенка, і не соромився публічно виправдовувати його.

Ймовірно, у Недави зберігаються контакти з "донецькими", які й попросили його "витягнути свою людину". А можливо, у людей Бобкова знайшлися високі покровителі у київських кабінетах, які відправили Недаву на підмогу своєму "колезі". І все це було б не так страшно, якби народний депутат не діяв під брендом партії Президента Порошенка. Адже захист ворогів держави, що розв'язали війну на Донбасі, ніяк не в'яжеться з патріотичною риторикою перших осіб країни.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Недава виступив з відео-зверненням на захист Юрія Іванющенка.

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Олег Недава - родом з Макіївки. Народний депутат України, обраний по округу №53 (Донецька область). Член фракції "Блок Петра Порошенка".

Недава також є менеджером Юрія Іванющенка. У Іванющенка є інвестиційний корпоративний фонд "Нові технології", що керує його активами. Олег Недава в часи Януковича був директором цього фонду.

"Він відповідає за маленький округ на Донбасі, за відбілювання Іванющенка, за закриття для нього кримінальних справ, за частину грошей для відновлення Донбасу, які зникають в чорні дірки багатьох кишень", - зазначала депутат Альона Шкрум.

Водночас, донеччанка Олена Петряєва, яка є помічницею Недави, одночасно обіймає посаду члена політради партії "Успішна країна", яку очолює і фінансує колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, який втік з України до Росії в лютому 2014 року після падіння режиму Януковича.